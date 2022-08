La semaine Mini Thailand Week 2022 dure jusqu'au 7 août. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La semaine de produits thaïlandais Mini Thailand Week 2022 s'est ouverte le 5 août au Centre des foires-expositions de Saigon (SECC), dans le 7e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

Organisé par le Département de promotion du commerce international (DITP) relevant du ministère du Commerce de la Thaïlande, cet évènement de trois jours réunit près de 100 unités exposant des produits alimentaires, ménagers, cosmétiques, de mode, touristiques et produits pour les enfants.

La semaine Mini Thailand Week 2022 permet aux entreprises thaïlandaises de présenter leurs produits aux consommateurs locaux et de rechercher des opportunités d'affaires et d'investissements dans les localités vietnamiennes.

Le Vietnam et la Thaïlande entretiennent de bonnes relations de voisinage et une coopération intégrale et à long terme, en particulier dans le domaine du commerce et de l'investissement.

Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19 et de nombreuses difficultés, les échanges commerciaux entre les deux pays en 2021 ont atteint 18,8 milliards de dollars, en hausse de 17,9% sur un an. Le Vietnam et la Thaïlande ciblent 25 milliards de dollars de commerce bilatéral d'ici 2025. -VNA