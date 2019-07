Cérémonie d'ouverture de l'événement. Photo : VNA

Bên Tre (VNA) – La Semaine de la Thaïlande 2019 a été inaugurée le 19 juillet au Centre des expositions et foires internationales (ITECC) dans la commune de Son Dông, ville de Bên Tre, province du même nom (Sud).

L’événement, le premier de son genre à Bên Tre, attire 79 entreprises qui présentent des vêtements et accessoires, des produits pour des enfants, des produits de beauté, des produits de santé, des produits alimentaires, des boissons, des ustensiles ménagers,... sur les 116 stands mis à disposition.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le Consul général de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville Apirat Sugondhabhirom s'est réjoui du développement des relations et de la coopération économique entre la Thaïlande et le Vietnam. Notamment, jusqu’au début de cette année, les investisseurs thaïlandais ont versé des fonds dans 77 projets dans le Delta du Mékong, avec un capital réuni de près de 1,7 milliard de dollars.

Des visiteurs à la Semaine de la Thaïlande 2019 à Bên Tre. Photo : VNA

Selon Lê Van Khê, directeur du Service provincial de l'Industrie et du Commerce, la Semaine de la Thaïlande 2019 contribuait à renforcer les relations commerciales entre la Thaïlande et le Vietnam en général et la province de Bên Tre en particulier. Il s’agit d'une bonne occasion pour les investisseurs thaïlandais et vietnamiens de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et de rechercher des partenaires, a-t-il ajouté.

Organisé conjointement par le Département de promotion du commerce international (DITP, organe relevant du ministère thaïlandais du Commerce) et la Compagnie par actions de la publicité et des foires commerciales (Vinexad), l’événement se poursuit jusqu’au 21 juillet. -VNA