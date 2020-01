Da Nang, 9 janvier (VNA) - Une réunion du Groupe de travail des hauts officiels de la Défense de l'ASEAN (ADSOM WG) s'est ouverte le 9 janvier dans la ville centrale de Da Nang, avec la participation de plus de 80 délégués des unités de décision des politiques de 10 pays de l'ASEAN et du secrétariat de l'Association.

Des délégués participent à la réunion. Photo : VNA



Il s'agit de la première réunion d'une série d'activités de défense militaire depuis que le Vietnam a pris la présidence de l'ASEAN 2020 plus tôt cette année.



La réunion du Groupe de travail ADSOM vise à perfectionner des documents et le contenu et à préparer la réunion des hauts responsables de la défense de l’ASEAN (ADSOM), la 14e réunion des ministres de la défense de l’ASEAN (ADMM) et la 7e réunion des ministères de la Défense de l’ASEAN élargie (ADMM Plus).



Les participants mettront à jour le processus de coopération en matière de défense de l'ASEAN, examineront les nouvelles initiatives et le plan d'action triennal pour l'ADMM et élaboreront des documents pour l'ADMM 14 et l'ADMM Plus.



Les activités de défense militaire au cours de l'année de la présidence vietnamienne de l'ASEAN devraient promouvoir la paix et la stabilité régionales via les dialogues et la coopération dans la défense, la sécurité, guider les méthodes de dialogues et la coordination de la défense nationale et de la sécurité entre les États membres de l'ASEAN et entre l'Association et les pays partenaires, favoriser la confiance mutuelle grâce à une meilleure compréhension des défis de la défense et au renforcement de la transparence et de l'ouverture entre les pays.



La général de division Vu Chien Thang, chef du Département des relations extérieures du ministère de la Défense, aussi chef de la délégation vietnamienne à la réunion du groupe de travail ADSOM, a déclaré que le Vietnam déposera des documents à soumettre aux prochains ADMM.



Le pays suggère de placer le drapeau de l'ASEAN à côté de ceux des pays qui rejoignent la mission de maintien de la paix des Nations Unies, a-t-il dit. S'il est approuvé, le drapeau de l'ASEAN sera placé à côté du drapeau du Vietnam dans le deuxième hôpital de campagne de niveau 2 au Soudan du Sud.



Plus tôt le 8 janvier, la délégation vietnamienne a eu des rencontres bilatérales avec celles des pays membres de l'ASEAN participant à cet événement. - VNA