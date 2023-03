Photo : Ngoc Anh

Hanoï (VNA) - Le Palais national des Expositions d’Architecture, de Planification et de Construction à Hanoï accueille depuis ce mercredi matin (15 mars) la première exposition internationale VIETBUILD Hanoï 2023.

Cet événement, qui se déroule du 15 au 19 mars, a pour thème la construction, les matériaux de construction, l’immobilier et la décoration intérieure & extérieure. Il s’inscrit dans le cadre du 65e anniversaire de la Journée du secteur de la construction du Vietnam (29 avril 1958 – 29 avril 2023). L’exposition est organisée par le Centre d’information du ministère de la Construction et la société de l’organisation d’expositions internationales de construction VIETBUILD.

Cet événement rassemble plus de 350 entreprises nationales et étrangères qui comptent présenter leurs nouveaux produits et leurs technologies de pointe. L’exposition propose également des activités parallèles telles qu’un colloque sur la construction à faible émission de carbone, un forum d’affaires et des programmes de connexion commerciale en ligne et en présentiel. VIETBUILD Hanoi 2023 fait partie des neuf expositions internationales VIETBUILD qui se tiendront cette année dans différentes villes du pays comme Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-ville.-VOV/VNA