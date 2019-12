Ouverture de la première épicerie Halal à Ho Chi Minh-Ville (Photo: VNA)



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La première épicerie obtenant la certification Halal à Ho Chi Minh-Ville a officiellement ouvert ses portes mercredi, afin de servir la communauté musulmane locale.

Situé dans une zone avec plusieurs boutiques et restaurants musulmans, Satrafoods Halal propose plus de 300 types de produits halal et est ouvert de 6h à 22h.

Selon Nguyen Phuc Khoa, directeur général adjoint de la société Satra, le certificat Halal est un signe important pour les musulmans de faire confiance aux produits, car ils respectent les exigences religieuses et les normes d'hygiène alimentaire strictes.

L'ouverture de l’épicerie Satrafoods Halal satisfera la demande de la communauté de plus de 8.000 musulmans et d'un grand nombre de touristes islamiques qui augmente chaque année. -VNA