"Le monde du soleil - LittleEm's" à 21 Pham NgocThach, 3e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville.



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 8 novembre, Embassy Education et ReggioChildren (Italie) a officiellement inauguré sa première école maternelle appliquant les principes de Reggio Emilia Approach © à Hô Chi Minh-Ville.



LittleEm's marque un tournant important dans la relation officielle de coopération en matière d'éducation et de formation entre ReggioChildren et Embassy Education (Vietnam). Grâce à l'accord de coopération entre les parties, Embassy Education est reconnu comme un partenaire important dans le développement de l'image et la mise en œuvre de la philosophie éducative de Reggio Emilia Approach © au Vietnam.



Par conséquent, LittleEm’s est désormais le premier établissement préscolaire appliquant ce programme d’éducation destiné aux enfants de 2 à 6 ans. "Em" signifie "Embassy" et signifie aussi les enfants vietnamiens qui représentent le soleil et l'avenir du monde.



Prévu pour mars 2020 avec seulement 80 enfants, l’école introduira de manière créative un modèle unique d'éducation adapté au contexte social du pays, en maintenant l'identité culturelle nationale des enfants vietnamiens.



Ce programme intitulé "Le monde du soleil - LittleEm'se prépare non seulement les enfants à acquérir les compétences nécessaires pour l’avenir, mais combine également l’apprentissage des matières scientifiques en association avec les arts pour permettre un développement complet des capacités, à savoir :



Orientation et motivation de chaque enfant : les enseignants jouent un rôle dans la stimulation de leur curiosité, en les motivant de l'intérieur, les aidant ainsi à acquérir et à façonner leur propre compréhension du monde.



Construire une identité personnelle dans la communauté : le programme d’éducation est conçu pour les enfants ayant des besoins spéciaux; les aider à comprendre que "chaque individu est spécial, qu’ils doivent être respectés et acceptés dans leurs différences".



Fier de ses racines : La tendance de la mondialisation s'est introduite rapidement dans nos vies. L'intersection des cultures devient de plus en plus étendue, en particulier avec le développement rapide des technologies de l'information. Au lieu d'accepter et de copier les valeurs provenant de d’autres cultures, la jeune génération doit intégrer sa juste perception de ses valeurs et de ses racines.



L'environnement d'apprentissage est considéré comme le "troisième enseignant" : l'espace d'apprentissage est le pays des merveilles en miniature. Chaque petit coin, chaque détail est conçu pour apporter un sentiment de réconfort chez l’enfant mais aussi faire appel à sa créativité. En collaboration avec l'équipe de conception internationale de 180 Studio et Trung Lê, styliste principal et co-auteur du livre The Third Teacher" (troisième enseignant), "Le monde du soleil - LittleEm's" profite de l'espace pour aider les enfants à développer leurs capacités de réflexion et d’apprentissage.



L’atelier est l’élément clé de la méthode Reggio Emilia Approach ©, l’espace de recherche sur différents thèmes (WonderLab), l’espace de création, de mouvement, de divertissement, l’espace vert et monde naturel. Tout cela aidera les enfants à développer au mieux leur potentiel.



Le programme éducatif de "Le monde du soleil - LittleEm's" est conçu pour aider les enfants à comprendre différentes cultures tout en se concentrant sur l'identité culturelle vietnamienne, les aidant ainsi à comprendre et à être fier de leurs racines.



Le fondateur de Embassy Education promet également que "Le monde du soleil - LittleEm's" sera un modèle de la méthode Reggio Emilia Approach ©. Il invite également les enseignants, les parents et les établissements d’enseignement à visiter, apprendre et expérimenter la méthode Reggio Emilia © dans le respect de la culture, des traditions et du programme éducatif du Vietnam. -CVN/VNA