Cérémonie d'ouverture de la foire OCOP à Quang Ninh. Photo: VGP



Quang Ninh (VNA) - Placée sous le thème "La marque OCOP Quang Ninh – Convergence et irradiation", la foire OCOP (one commune, one product) - ou une commune, un produit - a débuté le 27 avril dans la province de Quang Ninh (Nord). La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, a coupé la bande d’inauguration du salon.



Organisée deux fois par an, la foire est un rendez-vous des producteurs et des distributeurs. Elle permet de définir des orientations afin que la production s'adapte à la demande du marché. Cette année, la foire est inscrite pour la première fois dans le cadre du programme national de promotion du commerce.

L'édition 2018 est la plus grande jamais organisée, avec 460 stands, dont 32 de sociétés étrangères en provenance de Thaïlande, de République de Corée, d'Iran, du Japon et du Cambodge. De nombreux produits agricoles, artisanaux, et des spécialités de villes et provinces du Nord sont présentés.

La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan visite des stands. Photo: VOV



Les visiteurs peuvent également participer à une fête de la bière, un festival de gâteaux traditionnels du Vietnam, une exposition de l'artisanat traditionnel.



Lancée en 2013, la foire OCOP contribue activement à la restructuration du secteur agricole provincial, à l’amélioration de la productivité et à l’élaboration de labels locaux.

A ce jour, Quang Ninh a créé des labels pour douze produits locaux, dont le calamar du district insulaire de Cô Tô, les vermicelles de tolomane (miên dong) de Binh Lieu, les œufs de poule de Tan An, les fleurs de Hoanh Bo ou encore le hachis de seiche (cha muc) de Ha Long. -VNA