Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La foire import-export du Guangdong (Chine) a commencé le 28 août à Hanoi, sous les auspices du Service du commerce de la province du Guangdong et de la société par actions de la publicité et des foires commerciales Vinexad.

Cette foire est une passerelle où les entreprises du Vietnam et celles du Guangdong (Chine) peuvent rechercher des opportunités de coopération dans le commerce, l'investissement et le tourisme.

Les entreprises exposent notamment riz, café, caoutchouc, coton, produits artisanaux, équipements électriques...

Les entreprises vietnamiennes rencontrent directement des producteurs du Guangdong pour évaluer les opportunités d’affaires dans plusieurs domaines comme électricité, électronique, construction, la décoration intérieure, la mode...

L’an dernier, le chiffre d’affaires d’import-export entre le Vietnam et le Guangdong a atteint plus de 37 milliards de dollars, soit le quart de celui entre le Vietnam et la Chine.

Selon les Douanes du Vietnam, 110 entreprises du Guangdong ont investi au Vietnam, et ce nombre pourrait croître. -VNA