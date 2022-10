Un stand lors de la foire Hanoi Gift Show 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) –La foire internationale des cadeaux et des produits artisanaux de Hanoï 2022 (Hanoï Gift Show 2022) a ouvert ses portes le 20 octobre au Centre national d'exposition, d'architecture et de construction (NECC) au 1 rue Do Duc Duc, arrondissement de Nam Tu Liem.

Sur 460 stands, la foire présente en présentiel et en ligne des produits uniques et créatifs à haute valeur économique et esthétique de nombreuses entreprises vietnamiennes et étrangères, notamment ceux de villages d'artisanat de la capitale.

Il s'agit d'une opportunité pour les entreprises et artisans à échanger des expériences sur la production, les affaires des produits d'artisanat, ainsi qu'à trouver des partenaires potentiels.

Après dix éditions, Hanoi Gift Show est devenu une foire annuelle typique du secteur artisanal du Vietnam. Ses éditions précédentes ont réuni plus de 2.000 entreprises vietnamiennes et étrangères qui ont exposé leurs produits sur près de 5.000 stands.

L'édition de cette année dure jusqu'au 23 octobre. -VNA