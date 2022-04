Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - La fête de Trang An 2022 - fête du Génie Quy Minh Dai Vuong 2022 - s'est ouverte dimanche 17 avril dans la province de Ninh Binh (Nord), avec la participation de milliers de fidèles bouddhistes, de visiteurs et d'habitants locaux.



Cette fête, qui a lieu chaque année le 18e jour du 3e mois lunaire, rend également hommage à la dynastie des Tran et aux héros dans la cause de construction et de défense nationales. Elle vise en outre à prier pour la paix et la prospérité du pays.



Cette année, la fête de Trang An se déroule à plus petite échelle que les éditions précédentes pour assurer la prévention et le contrôle du COVID-19.



L'événement est l'occasion de sensibiliser la jeune génération aux traditions patriotiques, à la fierté nationale et à la quintessence culturelle.



La fête comprend divers rituels traditionnels, ainsi que plusieurs activités culturelles et artistiques.-VNA