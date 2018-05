Photo d'illustration: dulichkhatvongviet.com

Hanoï (VNA) - La Fête de la tour Ponagar 2018 a officiellement commencé le 6 mai dans la ville balnéaire de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre).



Cette fête est un grand événement de la région Centre. Il s'agit d'un culte rendu à la déesse Thiên Y A Na qui, selon la légende, a créé la vie, trouvé le riz et enseigné aux Cham à le cultiver.



Les visiteurs peuvent découvrir la beauté de cet immense complexe de l’ancien Cham Pa et, plus largement, la culture Cham.



La fête, qui se poursuit jusqu'au 8 mai, comprend plusieurs rites religieux dont une grande cérémonie, un lâcher de lanternes sur la rivière Cai, une prière pour la paix, mais aussi de nombreuses activités culturelles et artistiques comme danses Cham, fabrication des poteries, présentation du tissage,… qui mettront à l’honneur le savoir-faire de l'ethnie Cham.



La tour Ponagar est située sur la colline de Cu Lao, près de la rivière Cai, dans le quartier de Vinh Phuoc, ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa. C’est une œuvre architecturale typique du Champa. Cette tour a été reconnue site historique national en 1979. Et la Fête de la tour Ponagar a été inscrite fin 2012 au patrimoine culturel immatériel national.-VNA