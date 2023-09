Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang s'exprime lors de la conférence. Photo : VNA

Les dégués lors de la conférence. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Association du transport aérien international ( IATA ) organise du 19 au 21 septembre à Hanoï la conférence mondiale sur la sécurité et les opérations aériennes (Conférence World Safety and Operations - WSOC) 2023, avec la présence de plus de 800 invités qui sont des représentants de compagnies aériennes et d'organisations internationales du secteur aéronautique du monde entier. Vietnam Airlines est la compagnie aérienne hôte de cette conférence.S'exprimant lors de l'ouverture de la conférence, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a déclaré que le Vietnam accordait toujours une attention particulière au secteur aéronautique, le considérant comme l'un des moteurs de l'économie pour promouvoir les investissements, les échanges commerciaux et le développement touristique. Le gouvernement attache également de l'importance à bâtir une image des compagnies aériennes vietnamiennes comme étant sûres et conviviales, a-t-il ajouté.Selon le ministre des Transports Nguyen Van Thang, outre la croissance continue à deux chiffres pendant de nombreuses années, le secteur de l’aviation vietnamienne a obtenu des résultats positifs en matière de sécurité, certifiés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), et se classe en catégorie 1 (CAT 1) de la Federal aviation administration américaine (FAA). Les compagnies aériennes vietnamiennes sont toutes évaluées par l'IATA le certificat de sécurité d’opérations aériennes.De son côté, le président du conseil d'administration de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, a affirmé que le fait que Vietnam Airlines ait été sélectionnée comme compagnie aérienne hôte de cet événement montre la confiance de la communauté internationale dans la sécurité et l'efficacité opérationnelle de la compagnie aérienne et du secteur aéronautique vietnamien. Participer à la conférence mondiale sur la sécurité et les opérations aériennes 2023 en tant qu'hôte est l'occasion pour Vietnam Airlines de renforcer et de sensibiliser davantage à l'importance particulière d'assurer la sécurité des opérations.Le directeur général de l'IATA, Willie Walsh, a partagé que la sécurité était la première priorité du secteur aéronautique. Grâce à son emplacement au cœur de l'Asie et à sa forte croissance économique, le Vietnam est l'endroit idéal pour accueillir la Conférence mondiale sur la sécurité et les opérations aériennes de 2023. Pendant ce temps, Vietnam Airlines est une compagnie aérienne dont le réseau de lignes aériennes reliant la région et le monde ne cesse de s'étoffer.Lors de cette conférence, Vietnam Airlines et IATA ont signé la Charte sur la culture de sécurité et développé un contenu de dialogue avec les dirigeants des compagnies aériennes, les autorités aéronautiques ainsi que les dirigeants des agences de gestion étatiques, et ont discuté de la construction d'une culture de la sécurité aérienne... –VNA