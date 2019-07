Les jeunes Viêt kiêu participe à la colonie de vacances d’été 2019 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 14ème colonie de vacances d’été de Hô Chi Minh-Ville pour les jeunes Viêt kiêu, placée sur le thème «Fierté pour la mer et les îles du pays natal», a été inaugurée lundi matin 15 juillet.

Cette activité est organisée par le Comité municipal chargé des Vietnamiens à l'étranger et la section municipale de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité municipal chargé des Vietnamiens à l'étranger, Vo Thành Chât, a déclaré que ce camp d’été annuel contribuait à rapprocher les jeunes Viêt kiêu de leur pays d'origine.



Cette année, la colonie de vacances réunit 60 jeunes et adolescents venus de nombreux pays comme Cambodge, Laos, Thaïlande, États-Unis, Russie, République tchèque, Canada… Ils auront l'occasion d'en savoir plus sur la culture, l’histoire de différentes localités, et de découvrir de beaux sites du pays, avec diverses activités à Ho Chi Minh-Ville et dans la province de Kien Giang.



Après la cérémonie d’ouverture, les jeunes Viêt kiêu sont allés déposer des fleurs au pied de la statue du Président Hô Chi Minh et ont visité le Musée Ho Chi Minh au port de la Maison du Dragon dans la mégapole du Sud.



La fin de ce camp d’été est programmée le 18 juillet sur l’île de Phu Quôc, province de Kiên Giang. -VNA