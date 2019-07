La classe d’été de langue vietnamienne 2019 pour les enfants de la communauté vietnamienne s'ouvre à Prague. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La classe d’été de langue vietnamienne 2019 pour les enfants de la communauté vietnamienne s'est récemment ouverte au Centre commercial Sapa, à Prague, en République tchèque.

Organisée par le Centre de langue vietnamienne à Prague, relevant de la section de l’Association des Vietnamiens à Prague, cette activité annuelle a pour but d’aider les enfants d’origine vietnamienne à apprendre la langue de leurs parents ou grands-papas - une langue qu’ils parlent souvent mal et peu -, ainsi qu’à mieux comprendre l’histoire et la culture du pays de leurs ancêtres.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur du Centre de langue vietnamienne à Prague Nguyen Van Son a souligné que cette classe s’est poursuivie avec succès ces dernières années notamment grâce à l’aide du gouvernement vietnamien ; du ministère tchèque de l'Éducation, de la Jeunesse et du Sport ; et d’enseignants.

Le Centre de langue vietnamienne à Prague, autrefois "Centre de la langue vietnamienne de Sapa", a été créé il y a 17 ans. Outre des cours d’été, il organise également trois classes les week-ends. A ce jour, des milliers d’enfants de la communauté vietnamienne en République tchèque ont participé à ses cours de formation. –VNA