L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Do Minh Hung, s'exprime lors de cet événement. Photo:VNA

Hanoi (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Israël, en coordination avec la Chambre de commerce Israël-Asie, a inauguré le 22 mars la Chambre de commerce Israël-Vietnam.

Lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Do Minh Hung, a informé de la situation et des potentiels commerciaux entre les deux pays. Malgré l’impact de la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral en 2021 a atteint 1,8 milliard de dollars contre 1,6 milliard en 2020 et 1,2 milliard en 2019. Le Vietnam devient le plus grand partenaire commercial d’Israël en Asie du Sud-Est, a-t-il indiqué.

La présidente de la Chambre de commerce Israël-Vietnam, Mme Einat Halevi Levin. Photo:VNA



L’ouverture de la Chambre de commerce Israël-Vietnam est motivée par les grands potentiels et la forte croissance économique entre Israël et le Vietnam, a partagé sa présidente Mme Einat Halevi Levin au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

L’agence vise à soutenir le développement de toutes les entreprises des deux pays dans le but de doubler le commerce bilatéral après la signature de l’Accord de libre-échange Israël-Vietnam, a-t-elle dit.

Lors de l’événement, des entreprises israéliennes dans divers domaines tels que Telit, IDE Technologies, K&S Advanced System, SRH The Bridge, B-EV Motors, BDO Israël Group… ont exprimé leur intérêt à investir au Vietnam, un marché d’une centaine de millions de personnes avec de grands potentiels.

La structure des produits des deux pays n’est pas très concurrentielle mais se complète. Alors que le Vietnam est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de produits agricoles, Israël est spécialisé dans les produits de hautes technologies. -VNA