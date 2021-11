Hanoï, 19 novembre (VNA) – Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) tiendra sa 5e session les 22 et 23 novembre à Hanoï, selon le bureau de l'AN.

Photo : VNA

Le président de l’AN, Vuong Dinh Huê, prononcera le discours d'ouverture, les vice-présidents de l’AN se relayant pour présider les réunions au cours de la session.

Le Comité permanent de l’AN examinera le projet de résolution concernant certains articles du Code pénal et les amendements aux lois concernant les radiofréquences, et la loi révisée sur l'examen et le traitement médicaux.

Les législateurs examineront également la signature d'un accord sur la sécurité sociale entre les gouvernements du Vietnam et de la République de Corée.

Leurs échanges porteront sur un rapport sur la gestion et l'utilisation du fonds de bien-être social pour la période 2019-2021 et décideront des dépenses de gestion du fonds pour la période 2023-2024.

Les législateurs débattront d'un autre rapport sur la supervision des documents juridiques sous les auspices de la Commission pour les Affaires des minorités ethniques et d'autres Commissions de l'AN.



Le comité doit examiner un rapport sur le travail de pétition des électeurs en octobre de l'AN, le résumé de la deuxième session et discutera de la préparation de de la troisième session de la 15e AN. - VNA