La délégation vietnamienne conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien (4e, gauche). Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a participé à la 54e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM-54) et ses réunions connexes qui ont débuté le 14 septembre, à la province cambodgienne de Siem Reap.

S'adressant à la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a passé en revue des efforts et des réalisations de l'ASEAN au cours des 30 années d'intégration économique régionale, des contributions importantes dans la consolidation et le développement de l'ASEAN dans tous les domaines pour qu'elle devienne le 6e bloc économique dans le monde et le 3e en Asie.

Il a mis l'accent sur les efforts et les priorités du pays hôte de l'ASEAN 2022 afin d'assurer l'efficacité du bloc dans la réponse aux défis et aux risques concernés, en favorisant notamment la reprise d'une croissance économique durable et synchrone.

Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen s'exprime à la cérémonie d'ouverture de l'AEM-54 et de ses réunion connexes. Photo: VNA



Dans le contexte où le monde fait face à de nombreux défis au développement, l'ASEAN devra accorder davantage une grande importance au maintien du système commercial sur la base de l'état de droit, au principe de mondialisation, au mécanisme de multilatéralisme, à la libéralisation du commerce et de l'investissement et à la lutte contre le protectionnisme, a-t-il déclaré.

Il a réitéré la proposition d'établir un accord vert de l'ASEAN qui, selon lui, aidera la région à s'orienter progressivement vers un avenir durable, à utiliser efficacement les ressources, à s'adapter bien et à concurrencer dans le domaine économique.

L'AEM-54 et ses réunions connexes qui ont lieu du 11 au 18 septembre, se focalisent sur la croissance de la région, la reprise économique post-COVID-19 et les échanges commerciaux avec les puissances économiques.

Les ministres de l'Economie de l'ASEAN auront également des discussions avec des partenaires tels que la Chine, la République de Corée, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, les États-Unis, le Canada et la Russie, et d’autres partenaires dans le cadre de l'Accord de partenariat économique global régional (RCEP et le Sommet de l'Asie de l'Est (EAS).

Toujours dans ce cadre, la réunion des hauts officiels chargés des affaires de l'ASEAN s'est tenue du 11 au 13 septembre. -VNA