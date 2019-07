Bangkok, 31 juillet (VNA) - La 52ème réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-52) et les conférences connexes se sont officiellement ouvertes le 31 juillet à Bangkok sous l’égide du ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai.

Panorama de la 52ème réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN. Photo : VNA



La délégation vietnamienne était dirigée par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.



S’adressant à la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a déclaré que depuis la conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN en janvier, une coopération étroite des pays membres de l'ASEAN a produit des résultats positifs. Lors du 34e sommet de l'ASEAN tenu à Bangkok en juin, les pays membres ont approuvé la Déclaration de vision des dirigeants de l'ASEAN sur le "partenariat pour le développement durable" et se sont mis d'accord sur une coopération accrue au service des citoyens, comme l'inauguration d'un entrepôt satellite dans la province thaïlandaise de Chai Nat, l’amélioration du Centre de médecine militaire de l’ASEAN et la publication de la Déclaration de Bangkok sur la lutte contre les débris marins.



Le Premier ministre thaïlandais a exprimé l'espoir que les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN examineront les activités menées au cours du premier semestre de 2019 à AMM-52 et discuteront des mesures de coopération à soumettre au prochain sommet de l'ASEAN en novembre prochain.



Après la cérémonie d'ouverture, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont assisté à une séance plénière et à une séance restreinte pour échanger des points de vue sur les questions émergeantes relatives à la construction de la communauté de l'ASEAN, les plans de mise en œuvre du document sur les Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP) et la déclaration de vision des dirigeants de l'ASEAN sur le partenariat pour le développement durable et les négociations sur le code de conduite sur la mer Orientale (COC).



Plus tard le même jour, les ministres se joindront à la cérémonie de signature du document d’élargissement d'adhésion au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) par le Pérou, suivi des autres demandeurs en attente. Ils participeront également à la réunion ministérielle ASEAN-Nouvelle-Zélande et à d'autres événements bilatéraux et multilatéraux.



La 52ème réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et les réunions connexes, qui se tiennent du 29 juillet au 3 août à Bangkok (Thaïlande), rassemblent des représentants de plus de 30 pays, y compris des États membres de l'ASEAN, des partenaires de dialogue et des partenaires non associés au forum régional de l'ASEAN et invités de la présidence - Thaïlande - tels que la Norvège, le Pérou, la Suisse et la Turquie.-VNA