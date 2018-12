Samdech Techo Hun Sen, président du PPC et Premier ministre, et Samdech Heng Samrin, président d'honneur du PPC et président de l'Assemblée nationale cambodgienne président la réunion. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - La 41e réunion du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) du 5e mandat s'est ouverte le 18 décembre à Phnom Penh.

Cette réunion de deux jours est placée sous l'égide de Samdech Techo Hun Sen, président du PPC et Premier ministre, et de Samdech Heng Samrin, président d'honneur du PPC et président de l'Assemblée nationale cambodgienne.

Selon le porte-parole du PPC, Chhim Phalvorun, cette réunion vise à faire le bilan des résultats obtenus, à définir des orientations et objectifs pour les temps à venir, à guider la mise en oeuvre du plan d'élections des membres des Conseils de tous échelons pour 2019, à discuter des atouts et des problèmes existants au sein du Parti, etc.

Lors de la réunion, Samdech Heng Samrin a affirmé le rôle de leadership historique du PPC dans l'édification nationale, le développement économique, le maintien de la sécurité politique et l'ordre social, la défense de l'intégrité de la Patrie.

La réunion appelle les membres et les partisans du PPC à valoriser la solidarité, à réaliser les objectifs selon l'aspiration de la population, à protéger le régime du royaume et du gouvernement royal. -VNA