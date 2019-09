La 37ème conférence des ministres de l'énergie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a été inaugurée mercredi à Bangkok (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) – La 37ème conférence des ministres de l'énergie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (AMEM 37) et les conférences connexes sur le thème "Promouvoir la transformation de l'énergie par le partenariat et la créativité » ont officiellement été inaugurées le 4 septembre à Bangkok.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Dang Hoang An, a dirigé une délégation vietnamienne participant à la conférence.

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a affirmé que la région de l'ASEAN est confrontée à de nombreux défis dans le domaine de l'énergie. L'énergie est un facteur important qui influe directement sur le développement social et la croissance économique. La production et l'utilisation d'énergie de chaque pays sont déterminées par sa capacité à s'adapter aux défis communs de la région.

La demande en énergie dans l'ASEAN a augmenté rapidement avec la croissance économique et le développement social. Les énergies renouvelables sont ainsi devenues la principale source d’énergie dans les années à venir. Donc, développer le marché de l'énergie et investir dans l'énergie, ainsi que développer les futures technologies énergétiques pour les énergies fossiles et autres constituent un enjeu très important pour la sécurité énergétique régionale.

Cette conférence mettra l'accent sur les questions liées à la coopération énergétique pour développer la créativité énergétique dans l'ASEAN, ainsi qu'avec les partenaires du dialogue dans la période de transition énergétique vers l'ère de l'énergie durable. Les sujets de discussion seront liés au développement technologique et à l'innovation dans le domaine de l'énergie afin de permettre à l'ASEAN de s'adapter à l'ère de la conversion de l'énergie, passant des formes d'énergie fossile à différents types d’énergie propre et plus durable à l'avenir.

Auparavant, la réunion des hauts fonctionnaires chargée de préparer la réunion des ministres de l'énergie avait eu lieu les 2 et 3 septembre. En marge de l’AMEM 37, le Forum d’affaires de l’énergie de l’ASEAN se tient du 2 au 5 septembre. -VNA