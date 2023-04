Nhập mô tả cho ảnh

Singapour, 25 avril (VNA) - La 17e Semaine maritime de Singapour (SMW) 2023, sur le thème "L'ambition rencontre l'action", s'est ouverte le 24 avril, réunissant la communauté des experts sur la mer mondiale pour prendre des mesures collectives et accélérées pour numériser et décarboner.Organisé par l’Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA), l'événement d'une semaine devrait rassembler quelque 20.000 professionnels de la mer, y compris des délégués de gouvernements, d'autorités portuaires et d'organisations internationales, ainsi que des experts de l'industrie, entre autres.Dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture du SMW, S Iswaran, ministre singapourien des Transports et ministre chargé des Relations commerciales a mis l'accent sur trois domaines d'ambition pour une croissance et un succès continus dans l'industrie maritime, à savoir assurer des progrès constants pour la décarbonation maritime, aligner les normes internationales dans la transition vers une plus grande numérisation et redoubler d'efforts pour attirer et développer les talents.Jusqu'au 28 avril, le programme comprend près de 50 événements, notamment la table ronde de haut rang des dirigeants du SMW sur la transition verte maritime et des ateliers sur les technologies marines et les ressources humaines.Au cours de la semaine, pour commémorer le 75e anniversaire de l'adoption de la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) et le 25e anniversaire du protocole d'accord OMI-Singapour sur le programme de formation des pays tiers, le ministre S Iswaran a annoncé que Singapour s'engagerait à un nouveau programme renforcé de coopération technique et de formation de 5 millions de dollars pour la période 2024 - 2028 comprenant des bourses, des ateliers et des cours pour l'OMI et ses États membres.- VNA