Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 14e conférence vietnamienne sur les sciences et technologies nucléaires (VINANST-14) s'est ouverte le 9 décembre, réunissant un grand nombre d'experts, de scientifiques, de chercheurs et de responsables vietnamiens et étrangers travaillant dans différentes filières des sciences et technologie nucléaires.

Lors de l'événement organisé à la fois en présentiel et par visioconférence, le directeur de l'Institut de l'énergie atomique du Vietnam (VINATOM) Tran Chi Thanh a déclaré que VINANST-14 était un événement scientifique important pour la communauté scientifique vietnamienne de l'énergie atomique, et un effort pour encourager les recherches scientifiques et le développement des applications de l’énergie atomique dans le contexte où le Vietnam s'emploie à la promouvoir à des fins pacifiques.

L'événement, qui se poursuit jusqu'au 10 décembre, comprend des sessions axées sur divers sujets, notamment les applications de méthodes basées sur les données et l’intelligence artificielle (IA) dans l'ingénierie des réacteurs nucléaires, et les applications des faisceaux de neutrons des réacteurs.

Lors de la conférence, le professeur agrégé et docteur Nguyen Nhi Dien, directeur de l’Institut de recherche nucléaire de Da Lat, a informé les participants de la situation du projet de Centre de recherche sur les sciences et technologies nucléaires, et proposé les principales orientations de recherche et d'application du nouveau réacteur de recherche, d’une capacité de 10 MWt, un projet vietnamo-russe.

Organisée pour la première fois en 1996, VINANST est l'événement biennal le plus important au Vietnam dans le domaine de la recherche, du développement et des applications atomiques .-VNA