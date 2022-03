Le président indonésien Joko Widodo s'exprime à l'ouverture de la 144e Assemblée générale de l’Union interparlementaire ( UIP-144 ). Photo: nasional.kompas.com

Bali (VNA) - La 144e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP-144) et des réunions connexes se sont ouvertes dimanche soir 20 mars (heure locale) à Bali, en Indonésie, avec la participation des délégués de 132 pays, dont 68 sont des dirigeants des parlements des pays membres de l'UIP.

La délégation vietnamienne, dirigée par le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN), Vu Hai Ha, participera aux séances plénières et à d’autres activités dans le cadre de cet événement ayant pour thème «Objectif zéro : mobiliser les parlements pour agir face aux changements climatiques".

S'exprimant à l'ouverture de l'UIP-144, le président indonésien Joko Widodo a passé en revue les défis auxquels est confrontée la communauté internationale, affirmant que le changement climatique est un "défi terrible" si les gouvernements et les parlements n'avaient pas rapidement des politiques pour y répondre.

Il a déclaré que le monde avait besoin d'action pour mobiliser le financement climatique, investir dans les énergies nouvelles et renouvelables et le transfert de l'énergie.

Dans cet esprit, il a appelé les parlements et les gouvernements des pays membres de l’UIP à arriver à une décision, une action réelle et concrète à les mettre en œuvre.

L’UIP-144 dure jusqu’au 24 mars. Les délégués examineront les actions nécessaires parlementaires pour atténuer les impacts de l'urgence climatique et mettre en œuvre l'Accord de Paris, discuteront des mesures pour tirer parti de la période de récupération de Covid-19 pour accélérer la transition verte ; tout en veillant à répondre aux besoins des populations à haut risque telles que les femmes et les jeunes.

L'Assemblée adoptera la résolution sur le point d'urgence et sur le thème «Repenser et redéfinir les procédés d’élaboration des processus de paix en vue de favoriser une paix durable»

L’Union interparlementaire (UIP) est l’organisation mondiale des parlements nationaux. Lorsqu’elle a été fondée il y a maintenant plus de 130 ans pour encourager la coopération et le dialogue entre toutes les nations, c’était la première organisation politique multilatérale à voir le jour.

Elle compte aujourd’hui 178 Parlements membres et 14 organismes parlementaires régionaux. Elle œuvre pour la démocratie et aide les parlements à se renforcer, se rajeunir, se rapprocher de la parité hommes-femmes et à représenter la population dans toute sa diversité.

Elle défend aussi les droits de l’homme des parlementaires par le biais d’un comité de parlementaires issus de toutes les régions du monde et dévoués à cette cause.. -VNA