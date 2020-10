Photo: les organisateurs

Hanoï (VNA) - Des photos, des longs métrages et des documentaires sur les problèmes environnementaux et la beauté des pays et habitants de la région d'Asie du Sud-Est sont exposés au centre administratif de la province de Lam Dong - Hauts Plateaux du Centre - du 19 au 22 octobre.



L’exposition est organisée par le ministère de l’Information et de la Communication et le Comité populaire provincial dans le cadre du programme d’action du gouvernement pour la promotion de l’ASEAN. Il célèbre également la formation de la Communauté de l’ASEAN et la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020.



Selon les organisateurs, l'événement de quatre jours vise à présenter la beauté des pays et habitants de l'ASEAN, en plus d'aborder les questions de protection de l'environnement et de changement climatique dans la région.



Près de 300 photos et 60 longs métrages et documentaires des pays de l’ASEAN sont présentés, la majorité ayant remporté des prix ou ayant été finalistes de festivals organisés par le ministère de l’Information et de la Communication ces dernières années.



Le point culminant de l'exposition est le thème "L'ASEAN dans chacun de nous", avec des photos envoyées à l'événement par les 10 pays de l'ASEAN.



Selon les organisateurs, les œuvres présentées à l'exposition sont non seulement de haute qualité artistique, mais véhiculent également des informations riches et multidimensionnelles sur l'ASEAN, offrant aux spectateurs une vision plus proche et plus authentique et une meilleure compréhension des coutumes, de la société et des problèmes émergents dans la zone.



L’événement aide à connecter les peuples dans le cadre des efforts visant à construire une communauté de solidarité, d'amitié, de coopération et de développement de l'ASEAN, pour atteindre les objectifs communs de paix, de stabilité et de prospérité.



Après l'exposition, toutes les œuvres photographiques, longs métrages et documentaires seront accordés au Comité populaire de la province de Lam Dong par le ministère de l'Information et des Communications pour une promotion plus poussée de l'ASEAN.-CPV/VNA