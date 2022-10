L' Ouragan Ian cause de grandes pertes aux Etats-Unis. Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) – A la nouvelle que l'ouragan Ian a touché terre en Floride, en Caroline du Nord et du Sud des États-Unis, tuant des centaines de personnes, détruisant de nombreuses infrastructures, maisons et des biens de gens, le 5 octobre, le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé les messages de sympathie au président américain Joe Biden. - VNA