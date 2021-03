Hanoi, 9 mars (VNA) - Le site Our World In Data ("Notre monde en données"), spécialisé l’analyse de données, vient de publier un article sur le combat contre la Covid-19 au Vietnam.

Photo d'illustration : VNA

Selon lui, le Vietnam a réussi son combat grâce à un système de santé public développé, à la détermination du pouvoir central et à l’esprit d’initiative de sa population.

Le Vietnam a tiré des leçons du SRAS et de la grippe aviaire, et d'autres pays peuvent tirer ces mêmes leçons du COVID-19. Une action précoce, allant de la fermeture des frontières et des masques aux tests et aux verrouillages, peut freiner la propagation de la communauté avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Une recherche approfondie des contacts peut faciliter une stratégie de confinement ciblée. Les quarantaines fondées sur une exposition possible, plutôt que sur les seuls symptômes, peuvent réduire la transmission asymptomatique et présymptomatique, souligne-t-il..

Plus précisément, le dépistage et la mise en quarantaine obligatoires des voyageurs internationaux semblent être une politique efficace. Une communication claire est cruciale. Un récit clair, cohérent et sérieux est important tout au long de la crise. Une approche forte à l'échelle de la société engage les parties prenantes multisectorielles dans les processus de prise de décision et encourage une participation cohérente aux mesures appropriées.

En préparation de la pandémie de COVID-19, le Vietnam a encore renforcé les procédures hospitalières pour prévenir l'infection dans les établissements de soins de santé. Le 19 février 2020, le ministère de la Santé a publié des lignes directrices nationales pour la prévention et le contrôle des infections pour la maladie respiratoire aiguë COVID-19 dans les établissements de santé. Ce document fournit des conseils complets aux hôpitaux sur le dépistage, l'admission et l'isolement des cas confirmés ou suspects de COVID-19, l'établissement de zones d'isolement dans les hôpitaux, l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI), le nettoyage et la désinfection des surfaces environnementales, la gestion des déchets, la collecte, la conservation, l'emballage et le transport des échantillons de patients, la prévention de l'infection acquise en laboratoire par le COVID-19, la manipulation des restes de cas confirmés ou suspectés de COVID-19 et des conseils pour la prévention du COVID-19 pour les membres de la famille et les visiteurs.

Lorsque la transmission communautaire a été détectée (ne serait-ce qu'un seul cas), le gouvernement a réagi rapidement avec la recherche des contacts, des verrouillages au niveau des communes et des tests locaux généralisés pour s'assurer qu'aucun cas n'était manqué.

À l'exception de l'épidémie de Da Nang en août 2020, le Vietnam a réussi, plus ou moins, à empêcher la transmission communautaire pendant une année complète tout en maintenant l'économie suffisamment ouverte pour faciliter la croissance du PIB. Même l'épidémie de Da Nang a été rapidement contenue, en utilisant une combinaison des nombreuses meilleures pratiques que le pays avait développées au fil du temps. Aucun pays ne réussit aussi bien que le Vietnam dans la lutte anti-Covid-19, conclut l’auteur de l’article.– VNA