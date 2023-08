Économie Des billets de train européens seront disponibles au Vietnam La société Anh Viet Hop on - Hop off Vietnam est devenue le partenaire officiel au Vietnam de la société Rail Europe, spécialisée dans la fourniture de billets de train et de laissez-passer ferroviaires pour les voyages en Europe.

Économie Le Vietnam - une destination attractive pour les pays nordiques Grâce aux incitations prévues par l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), le Vietnam attire non seulement les investissements des pays de l'Union européenne (UE) en général et d'Europe du Nord en particulier, mais encore favorise les exportations vers ces pays.

Économie Projet de recherche pour la construction du port de transbordement de Can Gio Le port de Can Gio serait un lieu de transbordement à l’échelle internationale, attirant des entreprises de transport maritime et de logistique dans la région pour s'engager dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.