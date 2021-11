La maison centenaire n’a jamais été restaurée.

Hà Giang (VNA) - L’ancienne maison de la famille des Vừ dans le hameau de Há Súng, province de Hà Giang (Nord), est un endroit dont les passionnés de voyage parlent beaucoup. Construite dans le style traditionnel des H’mông, elle recèle encore des mystères.

Lorsqu’on parle des architectures célèbres du haut plateau rocheux de Dông Van, province de Hà Giang (Nord-Ouest), les visiteurs pensent souvent à l’ancien palais des rois H’mông ou aux Vieux quartiers de Dông Van et Phô Cao. Mais ces dernières années, une autre adresse est apparue, celle de l’ancienne maison de la famille des Vừ dans le hameau de Há Súng, commune de Lung Táo.

Le petit village de Há Súng est caché derrière une chaîne de montagnes non loin de la frontière sino-vietnamienne. Pour s’y rendre, du palais des rois H’mông, suivez la route vers la Tour du drapeau de Lung Cú jusqu’à environ 4 km, tournez à droite puis continuez environ 1,5 km sur une petite route en béton sinueuse et escarpée.

Une construction sur une topographie spéciale

La majestueuse maison ancienne de la famille des Vừ a été construite sur un monticule "en forme de carapace de tortue", entre des montagnes rocheuses. Sa façade donne sur une montagne dite "en forme d’œil de cheval". Selon les H’mông, il s’agit d’une topographie très favorable pour construire une maison. Les visiteurs peuvent admirer l’architecture massive, différente de toutes les autres bâtisses de la région.

La façade est un mur dont le pied est formé de grosses pierres soigneusement sculptées. Au milieu se trouve la porte principale décorée de façon raffinée, encadrée de deux petites fenêtres. Ce mur est considéré comme un solide bouclier de protection. Pour accéder à la porte principale en bois épais, il faut gravir des escaliers en pierre. En la franchissant, nous entrerons dans une immense cour lumineuse où se trouvent des maisons de deux étages aux toits de tuiles yin-yang et murs en terre fortifiée. Leurs détails en bois et en pierre sont délicatement sculptés.

Cette ancienne maison a la même structure que la plupart des autres constructions traditionnelles des H’mông, sauf que l’espace de vie a une très grande superficie, jusqu’à des centaines de mètres carrés. Le coin réservé au culte des ancêtres et l’espace commun sont aménagés dans la pièce centrale dont les portes donnent sur la façade.

La cour pavée.

À droite de la porte principale, se trouve la chambre du propriétaire où est entretenu en permanence un feu de bois. Les H’mông considèrent cette place comme un endroit pour garder le feu, qui ne doit jamais s’éteindre. En face de la chambre du propriétaire, se trouvent la cuisine et les chambres de ses enfants et petits-enfants. Dans cette ancienne maison, deux objets précieux sont encore conservés, à savoir l’autel des ancêtres dont les pieds sont en forme de cuisses de chèvre - objet des aristocrates H’mông dans le passé, et une baignoire en pierre monolithique.

Actuellement, vivent dans cette maison quatre familles avec plus d’une douzaine de membres qui sont des descendants de la sixième génération de la famille Vừ. Selon Vừ Va Say, 76 ans, cette maison a été construite avant le palais des rois H’mông dans la commune de Sà Phin dont les travaux lancés entre 1898 et 1907, et elle n’a jamais été restaurée. M. Say a raconté que son père lui a dit que le premier propriétaire était un homme riche et très puissant. À son apogée, la maison comptait une cinquantaine d’employés permanents spécialisés dans le commerce et l’emballage des marchandises. C’est la seule maigre information révélée par le vieil homme.

Cette belle maison recèle en effet de nombreux mystères. Nul doute que les descendants de la famille Vừ continueront d’y vivre heureux, derrière la fameuse "porte du Ciel" du haut plateau rocheux de Dông Van. –CVN/VNA