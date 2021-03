Des produits agricoles du Vietnam vendus dans un supermarché en France. Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, les exportations nationales de marchandises de toutes catégories vers la France se sont chiffrées en janvier à plus de 308,3 millions de dollars, soit une hausse de plus de 28% en glissement annuel.

Réalisant un chiffre d'affaires de 81,6 millions de dollars, les téléphones et accessoires sont en tête des produits exportés vers l’Hexagone.

Les matières premières du textile-habillement, les chaussures et sandales, et les véhicules et composants représentent aussi une part importante dans l’exportation vietnamienne en France.

Une nette croissance a été observée pour de nombreux produits, notamment les fruits et légumes avec 17%.

La France est le deuxième débouché de fruits et légumes du Vietnam au sein de l'UE (après les Pays-Bas) et l'un des plus grands marchés de consommation de l'UE pour les fruits et légumes.

Toujours en janvier, la France avait importé du Vietnam pour 175 millions de dollars de marchandises, soit une hausse de 92% par rapport à la même période de 2020.

Ainsi, le Vietnam réalise un excédent commercial de plus de 133,3 millions de dollars. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, ces dernières années, la France a toujours été l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam dans l'UE. En particulier, la France est actuellement le quatrième marché d'exportation du Vietnam dans l'Union européenne, juste derrière les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche et représente environ 10% des exportations totales de marchandises vers l'UE.

Le Vietnam est le plus grand fournisseur de marchandises de l'ASEAN en France. Les exportations de marchandises du Vietnam vers la France devraient à nouveau croître à partir de la fin du premier trimestre 2021, lorsque la situation de l'épidémie en France pourra être mieux contrôlée et que les restrictions seront progressivement relâchées. -VNA