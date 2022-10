Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Selon Whitney Baird, Sous-secrétaire adjointe principale du Bureau des affaires économiques et commerciales au Département d’Etat américain, le Vietnam est définitivement bien placé pour être un partenaire important dans la diversification des chaînes d'approvisionnement.



Whitney Baird s’est rendue au Vietnam pour assister au Forum ministériel de l'Asie du Sud-Est 2022 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a eu lieu le 17 octobre dernier. Lors d’une interview accordée au quotidien vietnamien « Thanh Nien » (Jeunesse) à l’occasion de sa première visite au Vietnam, Whitney Baird a parlé de la durabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales dans le nouveau contexte.



Selon elle, pour renforcer son rôle dans les nouvelles chaînes d'approvisionnement mondiales, il est nécessaire au Vietnam d’investir dans les infrastructures et les ressources humaines.