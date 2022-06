Des délégués au forum d’affaires Vietnam – Turkménistan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Forum d’affaires Vietnam – Turkménistan a été organisé le 29 juin à Hanoï en vue de stimuler la coopération entre les entreprises des deux pays, à l'occasion de la visite de travail d'une délégation de plus de 40 entreprises turkmènes au Vietnam du 29 juin au 1er juillet 2022.



Le vice-ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, Vepa Hajiyev, a affirmé que ce forum permettrait aux entreprises des deux pays de rechercher des opportunités de coopération commerciale.

Il a aussi proposé certains secteurs dans lesquels les entreprises des deux pays pourraient coopérer, notamment le gaz naturel, des produits industriels, des produits de consommation, etc.



Lors de l’événement, Bui Trung Nghia, vice-président de la Chambre d’industrie et de commerce du Vietnam (VCCI), a affirmé que son organisation soutiendrait toujours les entreprises turkmènes et travaillerait en étroite collaboration avec des partenaires au service du développement et de la coopération à long terme entre les entreprises des deux pays.



Au cours de la période 1991 - 2021, le Vietnam a connu une croissance annuelle moyenne du PIB la plus élevée au monde, près de 7%.



En 2021, le Vietnam a réalisé un PIB de 368 milliards de dollars, se classant au 41e rang mondial. Dans la prochaine décennie, le PIB du Vietnam pourrait dépasser 1.000 milliards de dollars.



Le pays possède d’un climat d'affaires et d'investissement le plus ouvert au monde, avec 17 accords de libre-échange conclus.



Avec la stabilité politique, des ressources humaines abondantes et de qualité, de bonnes infrastructures de transport et de transformation numérique rapide, le Vietnam est devenu une destination attrayante dans le monde en termes d’attrait des investissements directs étrangers (IDE). À ce jour, des entreprises de 139 pays et territoires ont investi plus de 420 milliards de dollars au Vietnam. -VNA