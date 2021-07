Les chaussures et sandales sont des produits d'exportations prometteurs du Vietnam vers le Pérou. Photo: congthuong.vn

Hanoi (VNA) – Le Parlement péruvien a officiellement voté la ratification de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) plus de 3 ans après sa signature, faisant ainsi du Pérou le 8e pays membre à ratifier le CPTPP, a annoncé le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

La ratification officielle par le Pérou du CPTPP servira de base pour promouvoir le commerce bilatéral entre les deux pays et renforcer les exportations du Vietnam vers ce marché d’Amérique du Sud dans un avenir proche.

Les relations commerciales entre le Vietnam et le Pérou se sont développées fortement ces dernières années, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Avant l’épidémie de Covid-19, le commerce bilatéral a augmenté de 48,3 % en 5 ans, passant de 284,96 millions de dollars en 2014 à 422,73 millions de dollars en 2019.

En 2020, en raison de l’épidémie du Covid-9, cette valeur a diminué de 7,5%, atteignant 391,17 millions. Cependant, au premier semestre de l’année, il a connu une forte croissance pour atteindre 278,27 millions de dollars, en hausse de 78,7% sur la même période.

En particulier, les exportations du Vietnam vers le Pérou ont atteint 242,49 millions de dollars, en hausse de 103,6%.

Les principales exportations du Vietnam vers le Pérou comprennent téléphones et composants électroniques, ordinateurs et produits électroniques, chaussures de toutes sortes, clinker et ciment, textile et fruits de mer; tandis que le Pérou exporte vers le Vietnam de la farine de poisson, du minerai d'antimoine...

Le ministère de l'Industrie et du Commerce exhorte les entreprises vietnamiennes à tirer parti des opportunités offertes par le CPTPP pour stimuler leurs exportations vers le marché péruvien, améliorer activement leur compétitivité, avoir une stratégie d'exportation durable et bientôt édifier une image de produits vietnamiens prestigieux et de qualité sur ce marché. -VNA