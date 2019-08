Opérations chirurgicales gratuites pour 14 enfants vietnamiens atteints de dysraphisme spinal. Photo: Hôpital Saint-Paul

Hanoï (VNA) - Près de 60 enfants atteints de scoliose, de dysraphisme spinal bénéficieront des consultations médicales des docteurs venus de la France et de l’Europe de l’Organisation Children Action, dont 14 enfants seront opérés cette année.

Suite au succès des programmes précédents, ce programme de coopération entre l’Hôpital Saint-Paul et l’organisation Children Action a lieu pendant 5 jours du 29 juillet au 2 août.

59 enfants de moins de 16 ans atteints de dysraphisme spinal et de membres inférieurs venus des provinces et villes du pays ont bénéficié le 29 juillet des consultations médicales du professeur et docteur Jean Luc Jouve, directeur de la Faculté d’orthopédie pédiatrique de l’Université de médecine La Timone (de Marseille, France) et de ses associés.

Parmi ces enfants, 14 enfants atteints de dysraphisme spinal, de scoliose, seront opérés par ces chirurgiens étrangers.

Il s’agit des résultats remarquables du programme de coopération, offrant une bonne occasion aux enfants pour l’amélioration de leur motricité et donnant une nouvelle vie à de nombreuses familles ayant des enfants atteints de dysraphisme spinal, de scoliose.

Children Action, organisation charitable est fondée en Suisse en 1994, avec la participation de nombreux chirurgiens connus venus de l’Europe. Cette organisation a commencé ses activités au Vietnam depuis 1996 et a aidé plus de 11.000 enfants atteints de la douleur congénitale de la motricité. –NDEL/VNA