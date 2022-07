La délégation vietnamienne à la 50e session du Conseil des droits de l'homme de l’ONU. Photo : VNA

Genève (VNA) - Une Résolution sur les droits de l'homme et le changement climatique rédigée par le Vietnam en coordination avec le Bangladesh et les Philippines a été adoptée lors de la 50e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (UNHRC).

La Résolution présentée chaque année par le Vietnam se concentre sur la réalisation des droits à l'alimentation et le changement climatique. La Résolution cible des groupes spécifiques tels que les droits des enfants, les droits des migrants et les droits des femmes dans le contexte du changement climatique.

La participation active au groupe central de formulation et de présentation de la Résolution par le UNHRC reflète les efforts du Vietnam dans la promotion et la protection des droits de l'homme ainsi que dans la réponse au changement climatique. Elle contribue également à la mise en œuvre d'une politique extérieure active et responsable dans les questions communes de la communauté internationale.

La délégation vietnamienne participant à la 50e session du Conseil des droits de l'homme était conduite par l'assistant du ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet

La 50e session du Conseil des droits de l'homme qui s’est déroulée du 13 juin au 8 juillet sous forme hybrique. A cette session, les droits des femmes constituaient la plus grande priorité, avec la plupart des séances ayant des sujets liés aux droits des femmes.

En marge de la session, le Vietnam a organisé une exposition de photos sur les groupes ethniques et les religions au Vietnam du 28 juin au 8 juillet.

Lors de l'exposition de photos sur les groupes ethniques et les religions au Vietnam . Photo : VNA

La délégation vietnamienne a participé activement à 18 sessions telles que des discussions sur la garantie des droits des groupes vulnérables dans le contexte du changement climatique, la bonne gouvernance dans la protection et la promotion des droits de l'homme pendant et après la pandémie de COVID-19.

La participation active de la délégation vietnamienne à la 50e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ainsi que sa candidature à l'adhésion au conseil (2023-2025) montre les efforts et la responsabilité du Vietnam, et contribue aux activités de célébration du 50e anniversaire de la participation du Vietnam à l'ONU (1977-2022).-VNA