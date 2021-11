Les élections de 34 membres de la Commission du droit international pour le mandat 2023-2027 tenues au siège de l’ONU à New York le 12 novembre. Phooto: VNA

New York (VNA) - L’ambassadeur Nguyên Hông Thao a été réélu membre de la Commission du droit international de l’ONU pour le mandat 2023-2027 avec 145 des 191 voix, lors du vote de la 76e Assemblée générale de l’ONU tenu vendredi 12 novembre à New York.

Le diplomate vietnamien a exprimé sa fierté de continuer à contribuer à l’élévation de la position du Vietnam sur la scène internationale, répondant à la confiance des amis en son pays dans son rôle d’édification du droit international pour résoudre tous les différends et promouvoir une coopération renforcée entre les peuples.

La position internationale, les sacrifices et les contributions du Vietnam dans les deux guerres de résistance, ses réalisations obtenues dans son œuvre de rénovation ces 35 dernières années et sa politique étrangère d’indépendance et d’autonomie ont convaincu les pays de voter pour le Vietnam, a-t-il dit.

L'ambassadeur Nguyên Hông Thao (à gauche), membre de la Commission du droit international pour le mandat 2023-2027 et l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA

L’ambassadeur Nguyên Hông Thao, premier Vietnamien élu membre de la Commission du droit international (mandat 2017-2022), est un diplomate chevronné et un expert dans le domaine du droit international.

Il est titulaire d’un diplôme de docteur en droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France) et a occupé des postes importants dont vice-président du Comité national des frontières du ministère des Affaires étrangères, chef de délégations vietnamiennes aux négociations sur les accords frontaliers avec des pays voisins du Vietnam.

Composée de 34 experts de toutes les régions de la planète, la Commission du droit international créée en 1947 par l’ONU a pour mission de développer et de codifier le droit international. –VNA