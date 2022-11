Photo : VNA



Washington (VNA) - Lors d’un débat de la 77e session de l'Assemblée générale de l’ONU sur le blocus contre Cuba, tenu le 2 novembre, l’ambassadeur vietnamien Dang Hoang Giang, représentant en chef de la Mission vietnamienne auprès de l'ONU, a affirmé la position constante du Vietnam : continuer à dénoncer l'embargo économique, commercial et financier contre Cuba.



L'ambassadeur a souligné que les embargos violaient le droit international, les principes fondamentaux de la Charte de l’ONU et vont à l'encontre du désir commun pour les relations égales entre les pays.

Dang Hoang Giang a réaffirmé la position du Vietnam contre toutes les formes d'embargo et d'imposition unilatérale à une nation souveraine, et en même temps, a appelé à promouvoir le dialogue et à instaurer la confiance. Il a appelé les États-Unis à mettre fin à l'embargo et à inverser la politique actuelle envers Cuba.

Le représentant vietnamien a réaffirmé le soutien, l'amitié, la coopération et la solidarité du Vietnam avec le peuple cubain ainsi que l'engagement du Vietnam à défendre les principes du droit international. - VNA