New York (VNA) – L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam à l’ONU a eu le 16 octobre à New York une allocation au débat général commun de la Quatrième Commission, de l'ONU chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation de la 75e Assemblée générale de l’ONU.

L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam à l’ONU. Photo : VNA

Le diplomate vietnamien a salué les efforts du Comité spécial de la décolonisation pour mettre en œuvre la résolution 1514 de l’Assemblée générale et permettre aux peuples de déterminer de leur propre avenir.

Il a précisé que 17 territoires non-autonomes figurent encore à l’ordre du jour de ce Comité. Il a pris note des efforts entrepris pour parvenir à des accords constructifs entre puissances administrantes et les territoires non-autonomes.

Il a souligné le rôle indispensable des opérations de maintien de la paix pour assurer la paix à travers le monde et appuyer l’aide humanitaire, garantir la stabilité et permettre le développement.

Pour le représentant, les risques non traditionnels comme les changements climatiques et les pandémies élargissent les difficultés. Il a ajouté que les OMP doivent être mises en œuvre conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.

« La sûreté et la sécurité des casques bleus méritent une meilleure attention », a aussi estimé le représentant du Vienamavant de demander une formation plus appropriée pour les acteurs du maintien de la paix.

Il a salué en conclusion la valeur ajoutée des partenariats triangulaires pour améliorer l'efficacité des activités de maintien de la paix.