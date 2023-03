d'illustration : who.int

Vientiane, 23 mars (VNA) - Le nombre de décès de mères lors de l'accouchement a atteint son point le plus bas de l'histoire du Laos, selon un nouveau rapport des Nations Unies.Le rapport estime qu'entre 2000 et 2020, le nombre de femmes enceintes décédées pour 100.000 naissances vivantes est passé de 579 en 2000 à 126 en 2020 - une réduction de 78,7% - l'un des taux de chute les plus rapides au monde.En revanche, dans presque toutes les régions du monde, la baisse des taux de mortalité maternelle a ralenti ou stagné, selon le rapport « Tendances de la mortalité maternelle » produit par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le compte d'un groupe d'entités des Nations Unies, dont l'UNICEF , UNFPA et le Groupe de la Banque mondiale.Le représentant de l'OMS, le Dr Ying-Ru Lo, a déclaré que les progrès louables et salvateurs reflètent des années d'engagement et d'investissement du gouvernement lao et de ses partenaires.Il combine de meilleurs services de santé, des installations et un personnel de santé plus qualifié, augmentant ainsi le nombre de mères ayant accès aux services.Il est tout aussi important de diriger ces efforts, coordonnés par un comité national efficace de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente (RMNCAH), que l'OMS est fière de soutenir, a-t-elle déclaré.Selon le rapport, l'augmentation du nombre et de la qualité des sages-femmes, des infirmières et d'autres accoucheuses qualifiées est essentielle aux progrès du pays.L'enquête sur les indicateurs sociaux au Laos montre une augmentation de 23 % des accouchements assistés par une accoucheuse qualifiée entre 2011 et 2017. Tout aussi importante a été la mise en place de services gratuits de santé maternelle et infantile dans tout le pays en 2013, intégrés plus tard dans l'expansion continue de l'assurance maladie nationale. régime en 2015.- VNA