Hanoï (VNA) - Le débat ouvert du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) sur "Action contre les mines et maintien de la paix : Partenariat renforcé pour une meilleure exécution" qui a eu lieu le 8 avril sous la présidence du Vietnam a été très apprécié par la communauté internationale.

Ilene Cohn, responsable du Service de l'action anti-mines des Nations Unies (UNMAS), a estimé que le Vietnam avait soulevé cette question au Conseil de sécurité de l’ONU au bon moment.

Elle a précisé que la réunion revêtait une grande importance car le CSNU était l’organe chargé de résoudre les problèmes pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde, en particulier lorsque les bombes et les mines demeurent des menaces pour les populations du monde. Elle a aussi remarqué que le Vietnam avait obtenu beaucoup de progrès dans l'action contre les mines, mais qu'il restait des choses à faire pour un monde exempt d'armes mortelles.

L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU, a affirmé que ces derniers temps, deux nouveaux problèmes sont apparus. Il s’agit de l'utilisation de plus en plus répandue d'explosifs improvisés contrôlés et l'utilisation de ces engins improvisés pour attaquer les missions de maintien de la paix.

Lors de la réunion, le CSNU a adopté une déclaration présidentielle «sans précédente» en ces quatre derniers ans qui met l'accent sur la mise en œuvre du cadre juridique existant, en particulier la Résolution 2365 du CSNU, aborde de nouveaux défis et propose aussi nouvelles mesures pour promouvoir l'action anti-mines.-VNA