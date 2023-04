Hanoï, 9 avril (VNA) - Le Cambodge a réalisé un certain nombre de grandes réalisations dans le développement du secteur de la santé au cours des dernières décennies, selon une Déclaration commune publiée par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 7 avril sur l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l'OMS.



Selon la déclaration, les résultats sanitaires significatifs du Cambodge au cours des dernières décennies ont amélioré la vie de nombreuses personnes.

L'espérance de vie a considérablement augmenté au Cambodge, atteignant 76 ans en 2022, indique le communiqué, ajoutant que 99% des femmes accouchent désormais avec un prestataire de santé qualifié, contre un peu plus d'une femme sur trois en 2000.



Le communiqué indique que les taux de mortalité néonatale et des moins de cinq ans ont rapidement diminué au cours des deux dernières décennies, passant respectivement de 37 à 8 et de 124 à 16 pour 1 000 naissances vivantes.



Le pays a éradiqué la poliomyélite en 1997 et a réalisé des progrès significatifs dans la prévention, le contrôle et l'élimination d'autres maladies transmissibles, a-t-il indiqué, ajoutant que le nombre de cas de paludisme à falciparum signalés est à son plus bas jamais enregistré et que cela fait cinq ans que la mortalité due au paludisme n'a pas été enregistrée pour la dernière fois. enregistré en 2018.



Les taux d'incidence et de mortalité de la tuberculose ont diminué d'environ 50 % entre 2000 et 2021, et le Cambodge a atteint la réduction des objectifs mondiaux de lutte contre le sida plus tôt que prévu.



Le Cambodge s'est préparé et a répondu efficacement aux menaces et aux urgences en matière de sécurité sanitaire, en particulier la pandémie de COVID-19, grâce au renforcement de ses systèmes de surveillance et d'intervention, de ses capacités de laboratoire et de ses mesures de santé publique et sociales.



Le royaume a atteint une couverture vaccinale élevée contre le COVID-19 tout en maintenant les services de santé essentiels et en fournissant un soutien efficace en matière de santé mentale et psychosociale pendant cette période de pointe de stress et de crise, indique le communiqué.- VNA

