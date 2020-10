Le PM Nguyên Xuân Phuc a demandé le 30 octobre de doubler, tripler les efforts pour accélérer le développement socio-économique durant les deux derniers mois de l’année et bien préparer le plan pour 2021.

Un forum virtuel sur l'exportation des produits alimentaires et de boissons en 2020, organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) et Alibaba Group, s'est tenu le 29 octobre à HCM-V.