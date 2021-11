Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Après plus d’un mois de la mise en œuvre de la Résolution gouvernementale No 128/NQ-CP sur "l'adaptation sûr, flexible et efficace du COVID-19", l’économie nationale a témoigné d’une bonne reprise des activités de production et de commerce.

En novembre, le nombre d'entreprises créées a connu une croissance notable par rapport à octobre, tant en nombre (+47%), qu'en montant de capital (+38%) et qu’en nombre de travailleurs (+30%). En outre, plus de 4.900 entreprises ont repris leurs activités, en hausse de 15% sur un mois, selon un rapport de l'Office général des statistiques.

Depuis le début de l’année, le pays compte 105.600 nouvelles entreprises créées pour un capital social total de 1,45 million de milliards de dôngs et avec 784.000 emplois crées, soit une baisse annuelle respectivement de 15%, de près de 23% et de 19%.

En même temps, 40.500 entreprises ont repris leurs activités depuis janvier, soit un recul léger de 0,7% en glissement annuel. En revanche, 52.000 entreprises ont dû suspendre temporairement leurs activités pour une durée déterminée, en hausse de 17,3% en variation annuelle. En outre, 14.900 autres ont achevé les formalités de dissolution (-4%).

En moyenne, 13.300 nouvelles entreprises ont été créées chaque mois, et près de 9.700 autres ont cessé leurs activités. -VNA