Hanoi (VNA) – Désireuse de contribuer à la transition numérique des entreprises, ces dernières années, la société Novaon Tech, relevant du groupe Novaon, s’applique à développer et à améliorer un grand nombre de solutions digitales. Ses produits sont utilisés par des milliers d’entreprises vietnamiennes et étrangères.

Hoàng Thi Thao, chef de l'exploitation de Novaon Tech (premier rang, milieu) reçoit le prix du Top 50 des entreprises à la plus forte croissance du Vietnam en 2022. Photo: VTV

Conscient des besoins de transition numérique croissants du pays, depuis 2006, le groupe Novaon s’est lancé dans le développement des services informatiques à destination des entreprises. La société Novaon Tech a été créée à cette fin. Cette dernière gère aujourd’hui un écosystème de vingt solutions de transition numérique 100% Make in Vietnam. Cet écosystème est basé sur trois piliers: les solutions de traitement de données et de réalisation de rapports de mesure; les solutions de contrôle des ventes en ligne et les solutions de contrôle opérationnel, fait savoir Ngô Sy Trung, directeur exécutif de Novaon Tech.

"Nous avons conçu des outils pour augmenter les ventes comme Marketing Automation (le marketing automatisé). Ces instruments informatiques permettent d’attirer un plus grand nombre de clients, de les fidéliser aux produits proposés par les entreprises les utilisant et ainsi augmenter le chiffre d’affaires de celles-ci. Nous proposons également des plateformes permettant d’améliorer la productivité des entreprises", dit-il.

Les solutions pertinentes à des prix compétitifs et le service après-vente de Novaon Tech ont permis de fidéliser 95.000 entreprises opérant dans sept différents domaines, que sont l’éducation, le textile-habillement, les matériaux de construction, le commerce de détail, les services financiers et bancaires, les soins sanitaires et l’immobilier. Une dizaine d’entre elles figurent sur la liste des 500 entreprises les plus importantes du Vietnam (VNR500).

"La transition numérique est un besoin croissant des entreprises vietnamiennes. Consciente de cette tendance, notre société s’est procurée des solutions informatiques professionnelles permettant d’optimiser la productivité. Ces logiciels sont évidemment beaucoup plus performants que les outils traditionnels ou gratuits. Je conseille fortement aux autres entreprises d’utiliser ces services pour améliorer leur rendement", déclare Lê Ngoc Anh, directeur de la Société de technologie et de commerce international Anh Tu.

"Nous employons beaucoup de salariés et pour optimiser le management de ressources humaines, il faut utiliser un logiciel performant. Ce logiciel permet aussi aux salariés de vérifier leurs heures de travail et leur salaire, ainsi que de communiquer avec la direction de la société", indique Lê Phuc Tiên, de la Société générale du textile de Bac Giang (LGG).

Le 15 juillet dernier, Novaon Tech a été élu parmi les "Meilleurs concepteurs de produits informatiques et solutions technologiques 4.0" lors de la cérémonie de remise des prix des meilleures entreprises 4.0 vietnamiennes de 2022, organisée par l’Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam (VUSTA), l’Association d’automatisation du Vietnam (VAA) et l’Institut d’innovation et de transition numérique (VIDTI). Cet événement vise à célébrer les entreprises et institutions impliquées dans le développement scientifique et technologique et notamment dans l’économie numérique du Vietnam.

Les logiciels de Novaon Tech, dont OnMarketer, OnCustomer, OnCRM, OnPeople, OnSign, OnWorkd et OnShop, ont été distingués comme étant les meilleures solutions permettant aux entreprises de régler les problématiques liées à la clientèle, au management opérationnel et au commerce électronique. Novaon Tech est également récipiendaire d’autres prix, dont le Top des dix meilleures entreprises informatiques du Vietnam, Best Solution Awards de 2021, le Top 50 des entreprises à la plus forte croissance du Vietnam (Fast500) en 2019, 2020 et 2021, le prix Sao Khuê 2019-2020-2021. En 2021, son directeur des technologies, Vu Quang Tam, a été élu parmi les six jeunes dirigeants influents de la transition numérique du pays.

Très célèbre au Vietnam, Novaon Tech est partenaire de plusieurs géants mondiaux, dont Google, Facebook, Tiktok, Uipath ou encore Salesforce.

La satisfaction des entreprises vietnamiennes et des partenaires internationaux constitue notre plus grande motivation pour développer de nouvelles solutions informatiques Make in Vietnam, déclare Nguyên Minh Quy, président du groupe Novaon.

"Nous réfléchissons à animer des conférences au sujet de la transition numérique et du commerce en ligne avec les collectivités locales. Ce projet sera mené en collaboration avec les associations de commerce électronique et de jeunes entreprises provinciales. L’objectif est de partager les expériences sur la transformation digitale des entreprises vietnamiennes et donner l’envie aux autres de faire de même", indique-t-il.

Novaon Tech est déterminée à garder sa place en tant que fournisseur de premier rang des entreprises dans leur processus de transition numérique. – VOV/VNA