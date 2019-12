Hanoï (VNA) - Novaland Expo - décembre 2019 a officiellement ouvert ses portes mercredi 4 décembre, à la Maison-Témoin Novaland , au 26, rue Mai Chi Tho, dans le 2e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.Novaland Expose déroulera du 4 au 8 décembre avec la présentation d’importantes séries de projets immobiliers et de nombreuses activités issues des 50 partenaires stratégiques de Novaland.Cette exposition dévoilera également une vue d'ensemble du marché dans de nombreux domaines, en particulier les valeurs à long terme des projets immobiliers et de l'écosystème des services fournis par Novaland et ses partenaires. Ces derniers interviennent pour le logement, les modes de vie, les matériaux de construction, la banque et la finance, les divertissements et le sport. Novaland Expo - décembre 2019 mettra en lumière ses principales lignes de production en termes d’immobilier dans le Centre, l’immobilier en zone urbaine, les complexes touristiques et de divertissement dans des localités attractives. On peut citer NovaWorld Phan Thiêt, le complexe de divertissement et de tourisme NovaWorld Hô Tram, le NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas, The Grand Manhattan, la première zone éco-urbaine intelligente de Dông Nai - Aqua City.En fournissant des informations concrètes aux futurs clients, d’autres activités seront mises en place en marge de l’expo comme une série de séminaires et de débats avec la participation de nombreux experts économiques. Ils traiteront entre autres de la gestion des résidences secondaires sur les plateformes numériques, l'impact positif des modes de vie écologiques sur la santé, les applications technologiques dans la construction.Par ailleurs, les visiteurs pourront bénéficier de ristournes intéressantes comme d’une remise de 5% sur tous les produits, un chèque-cadeau de 100 millions de dôngs et une chance de gagner le premier prix : un appartement du projet NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas. -CVN/VNA