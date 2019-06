Le ramboutan du Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le programme Ramboutan du groupe allemand BASF apporte de la valeur aux communautés rurales vietnamiennes, répondant ainsi aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui.

Récemment, le groupe allemand BASF a lancé trois nouveaux actifs dérivés de son programme Ramboutan, une chaîne d’approvisionnement socialement et écologiquement responsable pour une production d’actifs cosmétiques durables.

En étroite coopération avec ses partenaires au Vietnam, BASF se procure ses ingrédients à partir de ramboutans (Nephelium lappaceum) cultivés dans les premiers jardins certifiés biologiques du Vietnam.

Avec ce programme, BASF crée un impact positif sur la société rurale vietnamienne en offrant aux employés des salaires supérieurs à la moyenne, et en assurant la parité hommes-femmes et en garantissant des conditions de travail sûres ainsi qu’une assurance santé. Ce programme aide également les fabricants de produits capillaires et cosmétiques à répondre à la demande croissante de soins de beauté responsables.

Une plateforme d’innovation interdisciplinaire chez BASF se concentre exclusivement sur l’extraction végétale. «Les plantes sont au cœur de notre offre, et notre engagement pour améliorer nos filières d’approvisionnement est le moteur de notre innovation pour développer des produits à partir de plantes durablement sourcées», a expliqué Lucilene Veira Nunes, Head of Business Management Beauty Care Solutions Europe du BASF.

«Pour le programme Ramboutan, nous avons profité de l’expérience tirée de notre programme Argan au Sud du Maroc, lancé avec succès en 2005», a-t-elle ajouté.

En 2015, BASF a lancé le programme Ramboutan faisant appel à un réseau d’agriculteurs locaux et à une équipe d’employés dédiée au ramboutan. L’équipe entretient les jardins toute l’année, récolte les fruits et prépare toutes les matières premières pour l’extraction des ingrédients actifs.

En Asie, le ramboutan, un arbre proche du litchi, est connu pour ses nombreux bienfaits. Les fruits juteux du ramboutan sont riches en fer, vitamine C, fibres et antioxydants et sont utilisés depuis longtemps pour combattre la dysenterie. L’écorce du fruit contient diverses substances aux propriétés antioxydantes et les graines sont connues pour réduire les graisses indésirables. La pulpe booste l’énergie et stimule l’immunité, prévient les maladies et aide à éliminer les radicaux libres. Mais ce n’est pas tout : BASF a trouvé le moyen d’extraire les propriétés de la coque du fruit, sa graine, ainsi que des feuilles de ramboutan pour leur utilisation cosmétique, s’assurant ainsi une valorisation de chaque partie de la ressource pour ne rien jeter.-VNA