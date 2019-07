Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – « D’ici la fin de l’année, 28% des communes auront répondu aux normes de la Nouvelle Ruralité, soit un an en avance par rapport à l’objectif confié par le Premier ministre aux provinces montagneuses du Nord ».



C’est ce qu’a annoncé le 29 juillet Tran Nhat Lam, chef adjoint du bureau central de coordination sur la Nouvelle Ruralité, lors d’une conférence de presse sur la Conférence rétrospective des 10 ans de l’édification de la Nouvelle Ruralité dans la région montagneuse du Nord.



Tran Nhat Lam a indiqué que fin juin, 603 des 2.280 communes de la région avaient satisfait aux normes de la Nouvelle Ruralité, soit une hausse de 18,34% par rapport à 2015. Au niveau des districts, six districts avaient accompli cette mission.



Selon le bureau central de coordination sur la Nouvelle Ruralité, 10 ans après le lancement du mouvement, la vie matérielle et culturelle des populations rurales des provinces montagneuses du Nord s’est nettement améliorée, avec des revenus croissants. Les populations rurales ont déjà cherché à restructurer la production, à appliquer de nouvelles techniques et à participer à des chaînes de valeur…



Plusieurs provinces défavorisées telles que Lai Chau, Son La, Lao Cai et Yen Bai, remplissent des formalités nécessaires pour demander au Premier ministre de reconnaître un de leurs districts conforme aux normes de la Nouvelle Ruralité. « Cette performance dans les provinces défavorisées produit de grands effets et encouragent les localités de la région à redoubler d’efforts pour édifier une Nouvelle Ruralité durable », a souligné Tran Nhat Lam.

La Conférence rétrospective des 10 ans de réalisation du Programme cible national sur l’édification de la Nouvelle Ruralité dans la zone montagneuse du Nord aura lieu les 2 et 3 août dans la province de Hoa Binh, sous la présidence du vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue.



Outre les résultats obtenus ces 10 dernières années, la conférence permettra de définir des orientations et d'avancer des solutions pour édifier la Nouvelle Ruralité dans les villages pour la période après 2020. Des questions liées au développement du tourisme communautaire dans la région seront également abordées. -VNA