L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – A l’invitation du Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, qui assume la présidence tournante de l’ASEAN en 2022, le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera une visite officielle au Cambodge les 8 et 9 novembre, assistera aux 40e et 41e Sommets de l’ASEAN et conférences connexes du 10 au 13 novembre à Phnom Penh.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a rappelé que le Vietnam et le Cambodge fêtaient cette année le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et que 2022 était l’Année de l’Amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam.



Selon lui, les relations bilatérales depuis le début de l'année ont fait de nombreux progrès. Les relations politiques continuent de jouer un rôle central, avec l’échange de nombreuses de délégations de tous niveaux. La coopération en matière de défense, de sécurité et de diplomatie ne cesse de se consolider et de se développer, et constitue l'un des piliers importants des relations entre les deux pays. Les deux parties continuent d'accélérer les négociations pour résoudre les travaux de délimitation et de bornage des environ 16% restants de la frontière terrestre commune.



En matière économique, la coopération bilatérale continue à donner des résultats positifs. Au cours des 10 premiers mois de 2022, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Cambodge a atteint plus de 9 milliards de dollars. Les deux parties se coordonnent pour signer un accord commercial frontalier dans le cadre de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Cambodge, a indiqué Nguyen Huy Tang.



L'ambassadeur a également souligné que la coopération dans l'éducation - formation et le développement des ressources humaines était un domaine d'intérêt particulier pour les deux parties et que la coopération entre les ministères, les départements, les commissions des organes législatifs, les organisations populaires…, continuait d'être encouragée.



Dans ce contexte, la prochaine visite officielle au Cambodge du Premier ministre Pham Minh Chinh, sa première en tant que chef du gouvernement vietnamien, continuera à faire entrer les relations entre les deux pays dans une nouvelle phase, sur la base de l'égalité, des avantages mutuels, d'une coopération efficace et du respect des intérêts de chacun, selon le diplomate.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaillera avec les dirigeants cambodgiens sur les orientations du renforcement de la coopération itnégrale entre les deux pays dans les temps à venir, a indiqué Nguyen Huy Tang, ajoutant que des documents de coopération seraient signés et une déclaration commune serait adoptée.



S'agissant des 40e et 41e Sommets de l’ASEAN et conférences connexes, l’ambassadeur vietnamien a estimé que le Cambodge, en tant que pays hôte, avait fait de son mieux pour assurer le succès de ces événements. Avec le soutien des pays membres de l'ASEAN ainsi que des amis dans le monde, les conférences se dérouleront certainement avec succès, a-t-il affirmé. -VNA