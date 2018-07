Photo : FedEx Express



Hanoi (VNA) – L’américain FedEx Express, une compagnie de transport international de fret a annoncé le 25 juillet à Hanoi l’ouverture de la nouvelle ligne aérienne reliant Hanoi et le Centre FedEx en Asie-Pacifique basé à Guangzhou (en Chine).

Cette ligne aérienne va utiliser des appareils B757 avec une fréquence de 4 vols hebdomadaires avec arrivée et départ de Hanoi. Les entreprises exportatrices du pays vont bénéficier d'une meilleure durée de transport de leurs marchandises: une journée depuis Hanoi vers les grands centres commerciaux en Chine, en Malaisie, à Singapour, aux Philippines; et deux journées depuis Hanoi vers leurs clients en Europe et en Amérique du Nord.

Les entreprises importatrices vietnamiennes vont bénéficier une baisse d’une journée de la durée de transport des marchandises, soit deux journées pour les marchandises venues de l’Europe et trois journées de travail pour celles importées depuis l’Amérique du Nord.

Selon Hardy Diec, directeur général de FedEx Express de l'Indonésie, pour augmenter la fréquence de ses services, cette ligne aérienne va améliorer considérablement la durée de transport pour tous les vols domestiques avec l’arrivée à Hanoi.

Selon une étude effectuée par FedEx Express, 58% des PME du Vietnam exportent leurs marchandises en Asie-Pacifique et 80% hors de cette région.

Cette nouvelle ligne aérienne manifeste l’engagement de FedEx Express dans l’amélioration de ses services pour répondre aux divers besoins des clients. Elle permettra aux entreprises d'accéder aux marchés dans et hors de la région d'Asie-Pacifique, a conclu Hardy Diec. -VNA