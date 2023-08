Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê. Photo: quochoi.vn

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, participera à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44) et effectuera une visite officielle en Indonésie.



Selon Lê Thu Ha, vice-présidente de la Commission des Relations extérieures de l'AN, lors de l’AIPA-44, la haute délégation vietnamienne proposera des initiatives sur la transformation numérique menée par les femmes et pour les femmes, la promotion de l'innovation, du transfert, de l'application et du développement des sciences et des technologies pour une croissance et un développement durables, la promotion de l'application des instructions de l'ASEAN sur l'investissement responsable dans les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la sylviculture.

Lê Thu Ha, vice-présidente de la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam. Photo: daibieunhandan.vn



S’agissant de la visite officielle en Indonésie de Vuong Dinh Hue, elle sera sa première visite en Indonésie en tant que président de l'AN. Il s’agira également de la première visite d’un président de l'AN du Vietnam en Indonésie depuis 13 ans, a déclaré Lê Thu Ha.



La visite aura lieu dans le contexte où les deux pays célèbrent le 10e anniversaire de l’établissement de leur partenariat stratégique (2013-2023) et attendent le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.



La visite permettra d’affirmer que le Vietnam priorise le développement de l'amitié et de la coopération multiforme avec les amis traditionnels dans la région, afin d'ouvrir de nouvelles opportunités de coopération économique et commerciale, créant un nouvel élan pour approfondir le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie et le rendre plus efficace, a souligné Lê Thu Ha.



La coopération entre les organes législatifs du Vietnam et de l’Indonésie a été continuellement renforcée, grâce à l'échange de délégations, à la coordination et au partage de points de vue et de positions sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun au sein des forums multilatéraux régionaux et internationaux.

En 2010, les organes législatifs du Vietnam et de l’Indonésie avaient signé un protocole d'accord concernant la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et la Chambre basse indonésienne. Au cours de la prochaine visite du dirigeant vietnamien, les deux parties renouvelleront cet accord de coopération avec de nouveaux contenus plus approfondis, plus complets et plus spécifiques, adaptés au nouveau contexte et à la nouvelle situation actuelle, a précisé Lê Thu Ha.



Elle s’est enfin déclaré convaincue qu'avec les potentiels de coopération et la détermination des dirigeants des deux parties, les relations parlementaires des deux pays continueraient à se développer et à se renforcer dans les temps à venir. -VNA