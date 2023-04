Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) et son homologue tchèque Petr Fiala. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - A l’invitation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, son homologue tchèque Petr Fiala effectuera une visite officielle au Vietnam du 20 au 22 avril.

Il s'agira de la première tournée du Premier ministre Petr Fiala en Asie depuis sa prise de fonction fin 2021 et de la première visite du chef du gouvernement tchèque au Vietnam depuis 15 ans. La visite aura lieu dans le contexte du développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre le Vietnam et la République tchèque ces dernières années.





Le Vietnam et la République tchèque ont établi leurs relations diplomatiques le 2 février 1950. Depuis lors, la République tchèque met toujours en œuvre la politique de développement de ses relations de coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.

Les deux pays ont signé 14 accords de coopération dans tous les domaines, tels que l'accord intergouvernemental sur le travail réciproque des citoyens des deux pays, l’accord commercial, l’accord sur le paiement et le remboursement de la dette bilatérale, l’accord sur la promotion et la protection des investissements, l’accord sur le transport aérien, l’accord de non double imposition, l’accord sur la coopération économique...

Les deux pays se coordonnent également toujours étroitement dans les forums multilatéraux internationaux et régionaux.

Les échanges commerciaux se sont développés ces dernières années mais restent modestes par rapport aux potentiels. Ils ont atteint 848 millions de dollars en 2022 ( 15% par rapport à 2021). Le Vietnam exporte vers la République tchèque des produits tels que café, poivre, fruits frais et secs, cacahouètes, thé, riz, caoutchouc, chaussures, textiles, artisanat, composants informatiques… Le Vietnam en importe des produits électroniques, des machines, des produits chimiques, des machines-outils et des équipements, du lait et produits laitiers, produits pharmaceutiques et autres produits mécaniques, plastiques, verriers… La République tchèque considère le Vietnam comme l'un de ses partenaires prioritaires de coopération économique hors Union européenne.





La République tchèque dénombre 41 projets d'IDE au Vietnam avec un capital total de 92 millions de dollars, principalement dans les industries manufacturières et d'exploitation minière. Les principaux domaines de la coopération tchèque en matière d'investissement sont l'énergie, les locomotives - wagons de chemin de fer, les bus, les tramways, les machines agricoles, les équipements d'irrigation.



La République tchèque est le premier pays d'Europe de l'Est ayant accordé d'aide publique au développement (APD) au Vietnam, pour un total d'environ 20 millions de dollars. En 1994, 14 millions de dollars ont été débloqués pour soutenir la formation et l'emploi des travailleurs vietnamiens en République tchèque afin qu'ils rentrent chez eux ; en 1995 et 2008, la République tchèque a accordé 2,8 millions de dollars pour construire et moderniser le centre orthopédique pour enfants handicapés à Bac Thai. Ce pays a aussi aidé à moderniser l'hôpital Viêt - Tiêp à Hai Phong (1,4 million de dollars), le centre de formation technique de la chaussure en cuir à Hai Phong (700.000 de dollars).

En 2003, le gouvernement tchèque a fourni une aide non remboursable au Vietnam de 700.000 dollars pour mettre en œuvre un projet de traitement d'engrais microbiologique à Hai Duong. En outre, la République tchèque a soutenu à hauteur de 0,5 million de dollars pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences de l'agent orange/dioxine au Vietnam pour la période 2012-2014, et a aidé la mise en oeuvre du projet d'énergie durable à Thua Thiên - Huê, d'une valeur de 0,5 million de dollars…

La coopération dans l’éducation et la formation est un autre domaine potentiel. Les deux parties ont déployé de grands efforts pour élargir les possibilités de coopération, notamment en encourageant de prestigieuses universités tchèques à se coordonner avec les établissements universitaires vietnamiens pour une coopération dans la formation post-universitaire.

De 1999 à 2014, le gouvernement tchèque a accordé un certain nombre de bourses aux étudiants et doctorants vietnamiens (4 et 5 bourses par an). Les deux parties négocient pour signer un nouvel accord de coopération sur l'éducation pour une nouvelle période.

La coopération dans le domaine du travail est également un point remarquable dans les relations entre les deux pays. La République tchèque a créé un certain nombre d'établissements de formation professionnelle, aidant les travailleurs vietnamiens à améliorer leurs compétences dans des domaines tels que l'ingénierie mécanique et l'industrie automobile afin de former une main-d'œuvre qualifiée pour fournir aux entreprises de production et commerciales en République tchèque.

Actuellement, près de 100.000 Vietnamiens vivent en République tchèque. L'administration tchèque crée des conditions favorables pour que cette communauté vive et fasse des affaires conformément à la loi. Le 3 juillet 2013, le gouvernement tchèque a décidé d'ajouter des représentants des Tchèques d'origine vietnamienne au Conseil des minorités ethniques, reconnaissant ainsi leur existence en tant que minorité ethnique de la République tchèque.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans les domaines de l'agriculture, des sciences et technologies, de l'environnement, de la réponse au changement climatique, de l'énergie, de l'éducation-formation et du développement des ressources humaines, du numérique, de la culture, du tourisme, de la justice et du droit... -VNA

